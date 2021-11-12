"На навчання": Росія перекинула військових до білоруського кордону з Польщею і Литвою

"На навчання": Росія перекинула військових до білоруського кордону з Польщею і Литвою

У Міноборони РФ кажуть, що десантники після навчань повернуться в Росію.

Росія направила до Білорусії підрозділ десантників "для проведення навчань". Військових розмістили у Гродненські області, яка межує з Польщею і Литвою.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" із посиланням на Міноборони РФ.

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У Москві зазначають, що на білоруській території пройдуть навчання задля перевірки бойової готовності російських Повітряно-десантних військ.

"12 листопада в рамках раптової перевірки бойової готовності Повітряно-десантних військ підрозділ російських десантників виконає практичне десантування на незнайомому майданчику приземлення на території Гродненської області Республіки Білорусь", — повідомляють у Міністерстві оборони Росії.

Крім того, в Міноборони РФ повідомили, що підрозділ "візьме участь у спільному тактичному навчанні із підрозділами білоруських збройних сил", а після того десантники повернуться назад.

"Після десантування та відпрацювання спільно з підрозділами білоруських збройних сил навчально-бойових завдань російські десантники повернуться до пункту постійної дислокації на території Росії", — зазначають у Міноборони Росії.

Нагадаємо, у Білорусі триває міграційна криза. Внаслідок цього ЄС погрожує режиму Олександра Лукашенка новими санкціями. Раніше у Брюсселі заявили, що Мінськ використовує своїх дипломатів, аби вмовляти мігрантів вирушати до Європи через Білорусь. А в Польщі вважають, що за діями Лукашенка стоїть Москва.

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