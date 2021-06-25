На небі зійшов "полуничний Місяць": неймовірні фото

Ця повня цікава тим, що вона відбувається після кількох важливих подій початку літа 2021 року.

В ніч проти 25 червня жителі багатьох країн світу, у тому числі і України, стали свідками повного Місяця під назвою "полуничний Місяць". Над нашою країною це відбулося напередодні о 21:39 за київським часом.

Жителі Північної півкулі Землі могли бачити "полуничний повний Місяць" невисоко над горизонтом, а Південної - високо в небі.

Зазначимо, що індіанці Америки назвали червневий повний Місяць "полуничним" у зв'язку з тим, що він зазвичай припадав на сезон збирання полуниці.

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Ця повня цікава тим, що вона відбувається після кількох важливих подій початку літа 2021: йдеться про літнє сонцестояння та сонячне затемнення, які відбулися днями, а тому їхні енергії витають у повітрі та ще мають значний вплив на землян.

До того ж Меркурій перестав бути ретроградним, що закликає до активних дій на своєму життєвому шляху.

Додамо, що це - повня у Козорозі, а тому потрібно передивитися основні життєві теми - любов, романтичні стосунки, шлюб, кар'єру, роботу тощо.

Езотерикиня Олена Кузьмич спеціально для ТСН.ua підготувала поради як пережити цей період, що потрібно зробити, а чого - краще уникати.

Полунична повня: що варто і не варто робити — важливі поради астролога

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