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На німецькій авіабазі НАТО оголосили найвищий рівень небезпеки: що сталося

На німецькій авіабазі НАТО оголосили найвищий рівень небезпеки: що сталося

Гайленкірхен (авіабаза) / Фото: wikipedia.org

Персонал бази був відправлений додому для запобіжного заходу безпеки.

Північноатлантичний Альянс оголосив найвищий рівень небезпеки другого рівня (Чарлі) на авіабазі Гайленкірхен, що на заході Німеччини.

Про це інформує FAZ.

Повідомляється, що весь персонал бази був відправлений додому для запобіжного заходу безпеки.

Речник авіабази заявив, що небезпеку оголосили через дані розвідки, яка вказала на потенційну загрозу.

"Чарлі" - це рівень небезпеки, який означає, що стався інцидент або є докази того, що дуже ймовірна певна форма терористичної дії проти НАТО.

"Це не викликає занепокоєння, а є виключно запобіжним заходом, щоб гарантувати, що ми можемо продовжувати наші критично важливі операції",— сказав речник авіабази.

Додаткових подробиць про обставини події речник не надав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що винищувачі НАТО перехопили нерозпізнаний літак у небі над Балтією.

Крім того, ми також інформували, що у НАТО відреагували на російські БПЛА у Румунії.

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