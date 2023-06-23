На німецькому телебаченні трапився скандал через порівняння України з нацистською Німеччиною

Під час дебатів в етері одного з німецьких телеканалів розпочалась сварка через війну в Україні.

Лідер Фракції "Вільних демократів" Крістіан Дюрр під час телеефіру посперечався з головою партії "Альтернатива для Німеччини" (правопопулістська) Тіно Хрупалла через російську агресію проти України.

Про це інформує видання Welt.

Під час дебатів в етері одного з німецьких телеканалів розпочалась сварка через війну в Україні. Хрупалла заявив, що наприкінці війни програє і Україна і Росія, а єдиний, хто від цього переможе це будуть США. Крім того, політик поскаржився, що через продовження війни Німеччина не може купувати російський газ, а замість цього купує "брудний сланцевий газ з Америки".

Представник "Вільних демократів" звинуватив опонента у тому, що йому байдуже на вбивства українців. Одних Хрупалла заявив, що люди також гинули і в Афганістані та Іраку, тому Німеччина повинна припинити купувати енергоресурси у США.

"Будь-який день, коли війна закінчиться швидше, навіть із втратою територій, буде хорошим днем", - сказав Хрупалла.

Своєю чергою Дюрр запитав, чи дотримувався б опонент такої думки, якщо мова йшла б про Німеччину, на що той відповів, що німецька влада так і зробила 1945 року.

В цей момент у їхню розмову втрутилася модераторка і запитала у Хрупалла, чи справді він заявив, що "гітлерівську Німеччину та вермахт, яким довелося капітулювати, можна порівняти з ситуацією України?". Однак той відмовився відповідати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін назвав українського президента Володимира Зеленського "ганьбою єврейського народу".

Крім того, ми раніше інформували, що Путіну примарився "нацизм" у бригаді ЗСУ "Едельвейс", хоча така ж назва була і в Росгвардії.

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