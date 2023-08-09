На Нобелівську премію миру претендує “організація пацифістів”, заснована проросійським пропагандистом Коцабою

Кандидатами на премію миру будуть три організації - з Росії, України та Білорусі.

Міжнародне бюро миру (IPB) оголосило про свій намір номінувати на Нобелівську премію миру 2024 року три організації, які допомагають відмовникам від військової служби. Серед них - “Український рух пацифістів”, який заснував у 2019 році одіозний діяч та проросійський пропагандист Руслан Коцаба.

Про це повідомили на офіційному сайті цієї організації, головний офіс якої розташований у Берліні.

У повідомленні йдеться про намір номінувати на Нобелівську премію миру Російський рух відмовників з релігійних переконань, “Український рух пацифістів” і білоруську організацію “Наш дім”.

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“Період подання кандидатур на премію 2024 року розпочнеться 1 вересня 2023 року, і кандидатури будуть негайно подані на розгляд”, - йдеться у повідомленні.

У Міжнародному бюро миру пояснили рішення висунути ці три організації на премію через їхню “відданість у своїх зусиллях як захисників миру, відмови від військової служби з мотивів совісті та прав людини, особливо після того, як 24 лютого 2022 року почалася агресивна війна Росії проти України”.

Хто такий Руслан Коцаба

Як відомо, засновник організації “українських пацифістів” Руслан Коцаба від початку російської агресії у 2014 році стверджував, що на сході України відбувається “збройний громадянський конфлікт”, називаючи проросійських бойовиків “повсталим Донбасом”.

У лютому 2015 року його затримали за підозрою у державній зраді та перешкоджанні діяльності Збройних сил України.

Міський суд Івано-Франківська засудив Коцабу до трьох з половиною років позбавлення волі з конфіскацією майна за перешкоджання законним діям Збройних сил України, і зняв звинувачення у державній зраді. Однак згодом цей вирок було скасовано.

Від 2019 року справа Коцаби перебуває на розгляді в Коломийському районному суді Івано-Франківської області.

У серпні 2022 року 56-річний Руслан Коцаба перетнув український кордон і покинув Україну. Виїхати за кордон йому вдалося на підставі того, що він супроводжував свою матір з інвалідністю.

За інформацією ЗМІ, зараз Руслан Коцаба перебуває в США.

Нагадаємо, торік Нобелівський комітет відзначив премією миру українську правозахисну організацію "Центр громадянських свобод", російську організацію "Меморіал" та білоруського правозахисника Алеся Біляцького.

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