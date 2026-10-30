«На нього чекають проблеми»: Трамп пригрозив генералу, звільненому через витоки про війну в Україні

Дональд Трамп / © Associated Press

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У Міністерстві оборони США звільнили генерал-лейтенанта армії Бретта Сільвію, директора з питань стратегії, планів і політики Об’єднаного штабу.

Про це повідомляє CBS News.

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За інформацією посадовця Пентагону, який поспілкувався з журналістами на умовах анонімності, Сільвію звинуватили в «серйозному проступку» через імовірне розголошення секретних відомостей про обидва конфлікти.

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Співрозмовник видання стверджує, що генерал не пройшов три перевірки на поліграфі, які стосувалися можливого передавання секретної інформації журналістам. Матеріали справи передали до Міністерства юстиції США.

Водночас ABC News із посиланням на високопоставленого представника Пентагону повідомляє, що розслідування виявило ймовірну причетність Сільвії до передавання пресі засекречених матеріалів про війни в Україні та Ірані, а також інші питання.

Однак інформація про обставини звільнення залишається суперечливою. Двоє інших джерел у Пентагоні підтвердили CBS News, що кадрове рішення пов’язане з результатами поліграфа, але заперечили правдивість висунутих проти генерала звинувачень. Спочатку джерело ABC News пояснювало його усунення «втратою довіри».

Головний речник Пентагону Шон Парнелл заявив у соціальних мережах, що рішення ухвалили після масштабного розслідування, проведеного Управлінням спеціальних розслідувань Військово-повітряних сил США.

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«Після масштабного розслідування Управління спеціальних розслідувань ВПС міністерство вжило необхідних кадрових заходів для захисту чутливої інформації», — написав він.

Парнелл наголосив, що Пентагон дотримується політики нульової толерантності до навмисного несанкціонованого розголошення секретних даних. За його словами, справу передали Міністерству юстиції для розгляду можливих подальших юридичних заходів.

Речник також звернувся до осіб, яких можуть підозрювати в передаванні секретної інформації стороннім особам, і запевнив, що відомство має намір встановити їхню причетність.

«Наша обіцянка не була порожніми словами. Ми пообіцяли вас знайти — і саме це мали на увазі», — заявив Парнелл.

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Свою позицію щодо ситуації висловив і президент США Дональд Трамп. У четвер, спілкуючись із журналістами, він заявив, що на генерала Сільвію чекають «великі проблеми, проблеми на тривалий час».

Раніше повідомлялося, що генеральний інспектор Міністерства оборони США не планує розпочинати незалежне розслідування щодо перебоїв у роботі супутникового зв’язку Starlink і Starshield в Україні.

Ми раніше інформували, що Дональд Трамп розраховував на здешевлення дизеля завдяки домовленості з Путіним, однак ціни у США пішли вгору.

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