SpaceX / © Associated Press

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На об’єкті SpaceXAI в американському Саутгейвені стався витік від 5000 до 6000 галонів теплоносія. До розслідування долучився Департамент якості довкілля Міссісіпі (MDEQ).

Про це повідомляє Tom’s Hardware.

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Йдеться про пропіленгліколь — речовину, яку використовують для перенесення тепла, зокрема у складі антифризів. Рідина потрапила до розташованої неподалік дренажної канави.

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За попередньою інформацією екологічного відомства, витік не становить безпосередньої загрози здоров’ю чи безпеці місцевих жителів. Хімікат залишився в межах канави й не потрапив до сусіднього струмка Горн-Лейк-Крік.

Фахівці мають відібрати зразки води для лабораторних досліджень. Працівники об’єкта тим часом очищають територію та відстежують можливі наслідки інциденту.

Витік стався на тлі судової суперечки щодо газових турбін, які забезпечують енергією датацентр компанії. Позивачі стверджують, що 27 турбін установили без необхідних дозволів.

Нагадаємо, що під час історичного випробувального польоту ракети Starship компанії SpaceX глядачі прямої трансляції помітили в темряві космосу дивний світловий слід. Це одразу спровокувало хвилю конспірологічних теорій про «материнський корабель» іншопланетян.

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