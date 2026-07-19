На очах у дядька: крокодил напав на 12-річного хлопчика, коли той мив руки в річці (фото)

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У штаті Уттар-Прадеш, Індія, 12-річний хлопчик загинув після нападу крокодила.

Про це пише Need To Know.

Рептилія схопила дитину за ногу просто під час миття рук у річці та затягнула під воду. Усе це відбувалося на очах у дядька хлопчика та десятків місцевих мешканців, які безуспішно намагалися врятувати дитину.

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На кадрах, що шокують, знятих очевидцями, видно, як крокодил утримує хлопчика у своїх щелепах і декілька разів б’є ним об воду.

12-річний Суніл того дня супроводжував свого дядька Віжая Раджа Сінгха на рисове поле поблизу міста Баунді. Разом вони декілька годин висаджували рисові саджанці.

Після трьох-чотирьох годин роботи родичі вирушили додому до села Тікурі. Дорогою вони вирішили зупинитися біля річки Гхагара, щоб помити руки та ноги після роботи.

Саме в цей момент із води несподівано виринув крокодил.

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Крокодил блискавично вчепився Сунілу в ногу та почав тягнути його в річку.

Напад крокодила на дитину / Фото: Rare Shot News

Хлопчик відчайдушно намагався вирватися, а його дядько почав голосно кликати на допомогу.

На крики миттєво прибігли місцеві жителі. Вони кидали в рептилію каміння, цеглу та палиці, сподіваючись змусити її відпустити дитину.

Однак крокодил продовжував атакувати. За словами очевидців, він декілька разів ударив хлопчика об воду, після чого затягнув його на глибину й зник під поверхнею річки.

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Після зникнення хлопчика місцеві мешканці організували масштабні пошуки.

Напад крокодила на дитину / Фото: Rare Shot News

Вони прочісували річку за допомогою довгих бамбукових жердин у надії знайти дитину.

Лише близько 22:00 тіло Суніла вдалося виявити та витягнути з води.

За інформацією місцевої влади, права нога хлопчика та частина живота були частково з’їдені крокодилом.

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Трагедія стала ще більш болісною для родини, адже декілька років тому Суніл залишився сиротою після смерті обох батьків.

У нього залишилися брат і дві сестри.

За інформацією місцевої влади, родині загиблого виплатять державну компенсацію у розмірі 400 тисяч індійських рупій (близько 4100 доларів США).

Мешканці населених пунктів, розташованих уздовж річки Гхагара, добре знають про присутність крокодилів. Попри це, вони й надалі використовують водойму для щоденних побутових потреб, зокрема для миття та господарських робіт, що регулярно створює небезпечні ситуації.

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Нагадаємо, хлопчик, якого кинули до вольєра з крокодилами, переніс сім операцій. Мати розповіла про його стан.

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