На Одещині під час відпочинку з трьома чоловіками раптово померла 30-річна жінка: що сталось (фото)

В Одеській області під час відпочинку з трьома чоловіками раптово померла 30-річна жінка. Її знайомі не викликали медиків та поліцію, а загорнули тіло в ковдру і вивезли у лісосмугу.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

За даними слідства, в одному із сіл Великобуялицької ОТГ у лісосмузі біля колій знайшли тіло жінки. На місці події працювали слідчі, які встановили обставини інциденту.

Покійною виявилась 30-річна жителька Одещини. У день трагедії вона відпочивала у компанії трьох чоловіків, віком 34, 46 та 59 років. Компанія випивала в одному із приватних домоволодінь. Під час цього 30-річна жінка "замертво впала". Чоловіки замість викликати правоохоронців та медиків, згорнули її тіло та вивезли подалі.

Місце злочину / Фото: ГУ Національної поліції в Одеській області

"Тіло жінки поліцейські направили на судово-медичну експертизу, яка встановить причину смерті. Попередньо, смерть жінки настала від серцево-легеневої недостатності, наслідком якої був туберкульоз", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили провадження за фактом наруги над тілом покійної - частиною 3 статті 297 Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує обмеження волі або реальне ув'язнення.

Нагадаємо, в Одесі поліцейський організував мережу борделів для іноземців.

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