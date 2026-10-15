"На одне пиво менше на рік": прем’єр Латвії запропонував незвичний спосіб допомогти Україні

Латвія / © Unsplash

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Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кульбергс запропонував європейцям випивати на одне пиво на рік менше, щоб спрямувати ці гроші на допомогу Україні. Цю ініціативу він оголосив у Брюсселі 15 жовтня перед зустріччю лідерів ЄС.

Про це повідомило видання Delfi.

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Перед зустріччю прем’єр Латвії сказав іноземним журналістам, що важливо й далі підтримувати Україну та посилювати санкції проти Росії. Він закликав європейців менше дбати про власний комфорт, адже допомога потребує грошей.

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«Європейці мають пити на одне пиво менше на рік. Ми можемо собі це дозволити. Україні ці гроші потрібні зараз. Це одне пиво — це просто витрати, а для України це ціна життя. Якщо ми п’ємо менше, то там рятуються життя. Це так просто», — сказав Кульбергс журналістам.

Водночас запропоновані прем’єром розрахунки викликали сумніви в медіаспільноті. Брюссельський кореспондент видання The Economist назвав ці обчислення дивними у соціальних мережах. Він підрахував, що якщо 450 мільйонів громадян Європейського Союзу заощадять у середньому по три євро за пиво, підсумкова сума становитиме 1,35 мільярда євро. Це покриє лише близько 2% від покриття фінансових потреб України.

«Можливо, він мав на увазі одне пиво на тиждень?» — припустив репортер Economist.

Допомога Україні — останні новини

Нагадаємо, канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що ЄС має знайти додаткові гроші для України через великий дефіцит її бюджету 2027 року. Водночас заморожені російські активи повинні залишатися під контролем європейських країн, які самі вирішуватимуть, як їх використовувати.

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