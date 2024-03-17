На одному з російських заводів пролунали звуки вибухів та розпочала пожежа: названа ймовірна причина

Очевидці повідомляють про звуки вибухів у російському Слов'янську-на-Кубані.

Про це інформує рос"ЗМІ" Baza.

Ймовірно, що була атака безпілотників. На одному з місцевих заводів почалася пожежа.

За попередніми даними є щонайменше один постраждалий – працівник заводу. Наразі на території заводу почалася пожежа.

На місце виїхали співробітники швидкої допомоги та оперативні служби.

Також очевидці у соціальних мережах повідомляють, що місцевий завод атакувала група безпілотників (понад 5), частина яких долетіла до виробництва. У місті спрацювала сирена та ППО.

Пізніше стало відомо, що одна людина загинула під час атаки БПЛА в Краснодарському краї, попередня причина — серцевий напад. Про це повідомив оперштаб російського регіону. Також він "відзвітував" про те, що, мовляв, пожежу оперативно вдалося загасити.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про вибухи та пожежі на двох нафтопереробних заводах у Самарській області РФ, які були спричинені атакою невідомих безпілотників.

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