На околиці Мюнхена зіткнулися потяги: щонайменше 30 пасажирів поранено

Одна людина загинула.
В Німеччині на околиці Мюнхена зіткнулися два швидкісні потяги: одна людина загинула, а щонайменше 30 зазнали поранень.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 15 лютого.
За попередніми висновками правоохоронців, два поїзди прямували на південь від Мюнхена і зіткнулися на перехресті колій. Натомість німецький залізничний оператор головною причиною називає сторонні предмети на шляху.
Від сильного удару один із потягів злетів з колії. На місце прибули понад 200 співробітників екстрених служб. Через масштабну рятувальну операцію залізничну колію довелося тимчасово закрити.
У двох потягах було 95 пасажирів. Українців серед них не було. Вцілілих пасажирів з місця аварії вивозили автобусами.
Як повідомлялося, два потяги метро - швидкісний і звичайний - зіткнулися в Тегерані. Один зійшов із рейок. Постраждали понад 20 пасажирів.
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