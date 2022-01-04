На оновлених банкнотах євро пропонують розмістити портрети розробників вакцини Pfizer (фото)

В ЄС переконані, що розробка Шахіна і Тюреджі врятувала мільйони життів, тому їхні зображення слід розмістити на євробанкнотах.

Європейський центральний банк пропонує розмістити портрети розробників вакцини Pfizer Угура Шахіна та Озлем Туреджі на банкнотах валюти Євросоюзу. Таким чином в ЄС хочуть відзначити їх вклад у подолання пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє турецький телеканал NTV.

Як зазначається, Європейський центральний банк вже розпочав процес зміни дизайну банкнот євро. Член Європарламенту Моріц Кернер, запропонував, щоб на одній із банкнот були зображення Озлем Тюреджі та Угура Шахіна, власників компанії Biontech, що випустила вакцину Pfizer.

У коментарі німецькій газеті Welt am Sonntag Моріц Кернер підкреслив, що розробка Шахіна і Тюреджі врятувала мільйони життів, тому їхні зображення слід розмістити на євробанкнотах.

"Європейський центральний банк оголосив на початку грудня, що зображення банкнот, крім 500 євро, будуть змінені у 2024 році", — повідомляє NTV.

Як відомо, Угур Шахін та Озлем Туреджі, подружжя німецьких лікарів та науковців-дослідників турецького походження, є засновниками та власниками компанії BioNTech, що розробила й запустила до виробництва вакцину проти коронавірусу Pfizer-BioNTech.

Нагадаємо, регулятор США 3 січня схвалив третє COVID-щеплення для підлітків від 12 до 15 років вакциною Pfizer.

Читайте також: