На островах Нової Зеландії загинули майже 500 китів, які викинулися на мілину

У Новій Зеландії 477 китів, яких ще називають "чорні дельфіни", загинули після того, як опинилися на мілині на двох віддалених островах. У п'ятницю, 7 жовтня, на одному з пляжів було виявлено 232 ссавців, а в понеділок, 10 жовтня, на іншому пляжі - ще 245.

Про це пише Sky News.

Кити викинулися на берег на островах Чатем, які розташовані за понад 800 кілометрів на схід від материкової частини країни, де проживають близько 600 людей.

Дарен Гровер, генеральний менеджер Project Jonah, групи, яка допомагає рятувати китів, сказав, що всі вони або померли природним шляхом, або були піддані евтаназії.

За його словами, навколо островів Чатем є багато їжі для китів, і коли вони підпливають ближче до берега, вони швидко виявляють, що переходять з дуже глибокої води на мілководдя.

"Вони покладаються на свою ехолокацію, але вона не говорить їм про занадто малу глибину. Вони все ближче і ближче підходять до берега і дезорієнтуються", - зауважив Гровер.

Вчені також зазначають, що спроби перетягнути китів на глибину можуть бути небезпечними для людини. Оскільки острови Чатем також відомі як місце проживання білих акул.

"Ми не активно повертаємо китів у воду на островах Чатем через ризик нападу акул на людей і самих китів, тому евтаназія була найкращим варіантом", – сказав Дейв Лундквіст, технічний морський радник відділу охорони природи.

Офіційні особи також повідомили, що через віддалене розташування пляжів трупи китів не будуть закопувати чи буксирувати в море, як це часто буває, а замість цього залишатимуть розкладатися природним шляхом.

Найбільше масове викидування китів на мілину на островах Чатем сталося 1918 року, коли загинули приблизно 1000 тварин.

Близько 100 китів і дельфінів також загинули, викинувшись на берег у листопаді 2020 року.

Нагадаємо, в Одеській області на узбережжя винесло рештки дельфінів.

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