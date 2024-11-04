На острові Флорес сталося потужне виверження вулкана: горять будинки, багато загиблих (фото)

Потужне виверження вулкану Левотобі на індонезійському острові Флорес призвело до загибелі щонайменше 10 осіб, зруйнувавши будинки та монастир католицьких черниць.

Про це пише АР.

За словами спостерігача Фірмана Йосефа, вулкан викинув густий коричневий попіл на висоту до 2000 метрів, а гарячий попіл накрив сусідні села, знищуючи будинки, включаючи монастир католицьких черниць. Вулканічні матеріали розповсюдилися на відстань до 6 кілометрів від кратера, покривши населені пункти тоннами попелу та змушуючи місцевих жителів евакуюватися.

At least ten people died in the eruption of a volcano in Indonesia



▪️The Laki-laki volcano, which is located on the island of Flores, erupted last night, spewing lava, volcanic ash and red-hot stones up to a height of 2,000 meters, as a result of which at least ten people died.… pic.twitter.com/qrJKqXz6Zr — S p r i n t e r (@SprinterFamily) November 4, 2024

Представник Національного агентства боротьби зі стихійними лихами Абдул Мухарі повідомив, що пошукові операції тривають, оскільки під уламками залишаються тіла загиблих, серед яких і дитина. Зазначається, що від виверження постраждали понад 10 тисяч осіб у десяти селах, частина з них тимчасово знайшла притулок у родичів, а іншим місцева влада готує школи як тимчасові укриття.

Eight people died due to the fallout of hot #volcanic material during the eruption of the #Levotobi volcano on the Indonesian island of Flores, November 4, 2024. pic.twitter.com/B1XCR2s50f — Alex Terry (@AlexTerry17482) November 4, 2024

Агентство моніторингу вулканів підвищило рівень небезпеки до найвищого та розширило зону евакуації до 7 кілометрів. Глава Фонду Святого Гавриїла, який опікується монастирями на острові, Агуста Пальма розповіла, що одна черниця загинула, а інша зникла безвісти. На опублікованих фото видно, як вулканічний попіл повністю накриває будівлі, а гарячий матеріал спричиняє пожежі.

#BREAKING A series of volcanic eruptions on the Indonesian island of Flores has killed at least 10 people, according to the National Disaster Management Agency (BNPB).



The 5,200-ft Mount Lewotobi Laki Laki erupted just after midnight on Monday, sending thick ash 2,000 meters… pic.twitter.com/mpTmkbEah7 — 凤凰欧洲 PhoenixCNE News (@PhoenixCNE_News) November 4, 2024

Левотобі-Лакі-Лакі є одним із двох вулканів регіону, місцеві називають його «гори чоловіка» та «гори жінки». У січні близько 6500 людей були евакуйовані через активність цього вулкана, тоді також закрили місцевий аеропорт. За словами керівника Геологічного агентства Мухаммада Вафіда, різке виверження було викликано закупоркою магми, що збільшило тиск і призвело до потужного вибуху.

Це вже друге значне виверження в Індонезії за останні тижні — 27 жовтня вулкан Марапі на острові Суматра також викинув величезні стовпи попелу, але тоді жертв не було.

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