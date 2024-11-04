Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На острові Флорес сталося потужне виверження вулкана: горять будинки, багато загиблих (фото)

На острові Флорес сталося потужне виверження вулкана: горять будинки, багато загиблих (фото)

Вулкан / thehindubusinessline

Сотні жителів перебувають у тимчасових укриттях.

Потужне виверження вулкану Левотобі на індонезійському острові Флорес призвело до загибелі щонайменше 10 осіб, зруйнувавши будинки та монастир католицьких черниць.

Про це пише АР.

За словами спостерігача Фірмана Йосефа, вулкан викинув густий коричневий попіл на висоту до 2000 метрів, а гарячий попіл накрив сусідні села, знищуючи будинки, включаючи монастир католицьких черниць. Вулканічні матеріали розповсюдилися на відстань до 6 кілометрів від кратера, покривши населені пункти тоннами попелу та змушуючи місцевих жителів евакуюватися.

Представник Національного агентства боротьби зі стихійними лихами Абдул Мухарі повідомив, що пошукові операції тривають, оскільки під уламками залишаються тіла загиблих, серед яких і дитина. Зазначається, що від виверження постраждали понад 10 тисяч осіб у десяти селах, частина з них тимчасово знайшла притулок у родичів, а іншим місцева влада готує школи як тимчасові укриття.

Агентство моніторингу вулканів підвищило рівень небезпеки до найвищого та розширило зону евакуації до 7 кілометрів. Глава Фонду Святого Гавриїла, який опікується монастирями на острові, Агуста Пальма розповіла, що одна черниця загинула, а інша зникла безвісти. На опублікованих фото видно, як вулканічний попіл повністю накриває будівлі, а гарячий матеріал спричиняє пожежі.

Левотобі-Лакі-Лакі є одним із двох вулканів регіону, місцеві називають його «гори чоловіка» та «гори жінки». У січні близько 6500 людей були евакуйовані через активність цього вулкана, тоді також закрили місцевий аеропорт. За словами керівника Геологічного агентства Мухаммада Вафіда, різке виверження було викликано закупоркою магми, що збільшило тиск і призвело до потужного вибуху.

Це вже друге значне виверження в Індонезії за останні тижні — 27 жовтня вулкан Марапі на острові Суматра також викинув величезні стовпи попелу, але тоді жертв не було.

Читайте також: у Танзанії вулкан із рідкісною магмою повільно опускається під землю протягом останніх 10 років. Геологи вважають, що це може бути викликано розширенням підземного резервуара під одним із кратерів.

Повʼязані теми:

Наступна публікація