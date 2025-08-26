ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
149
Час на прочитання
1 хв

На острові Сицилія відбулося нове виверження вулкана Етна: що відомо

Італійський інститут геофізики та вулканології повідомив про потужні викиди попелу з кратерів на вершині Етни. Для авіації було введено найвищий ступінь небезпеки, оскільки вулканічна активність може вплинути на повітряне сполучення.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Виверження вулкану Етна

Виверження вулкану Етна / © Bild Russian в Telegram

На острові Сицилія відбулося нове виверження вулкана Етна.

Про це повідомляє BILD_Russian.

Італійський інститут геофізики та вулканології повідомив про потужні викиди попелу з кратерів на вершині Етни. Для авіації було введено найвищий ступінь небезпеки, оскільки вулканічна активність може вплинути на повітряне сполучення.

Аеропорт Катанії поки що продовжує роботу, але авіапасажирам радять заздалегідь перевіряти інформацію в авіакомпаній і бути готовими до затримок або скасування рейсів.

Етна висотою понад 3400 метрів вважається одним із найактивніших вулканів планети. Регулярні виверження супроводжуються викидами лави та попелу, що нерідко приваблює безліч туристів.

Влада Сицилії посилила контроль за безпекою біля підніжжя вулкана. Зокрема, встановлено заборону наближатися до потоків лави ближче ніж на 50 метрів, а екскурсії наразі дозволені лише під керівництвом фахівців.

Нагадаємо, в Україні є активний вулкан, про який майже ніхто не знає. Він розташований поблизу села Старуня Івано-Франківської області.

Дата публікації
Кількість переглядів
149
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie