На острові Сицилія відбулося нове виверження вулкана Етна: що відомо

Виверження вулкану Етна / © Bild Russian в Telegram

На острові Сицилія відбулося нове виверження вулкана Етна.

Про це повідомляє BILD_Russian.

Італійський інститут геофізики та вулканології повідомив про потужні викиди попелу з кратерів на вершині Етни. Для авіації було введено найвищий ступінь небезпеки, оскільки вулканічна активність може вплинути на повітряне сполучення.

Аеропорт Катанії поки що продовжує роботу, але авіапасажирам радять заздалегідь перевіряти інформацію в авіакомпаній і бути готовими до затримок або скасування рейсів.

Етна висотою понад 3400 метрів вважається одним із найактивніших вулканів планети. Регулярні виверження супроводжуються викидами лави та попелу, що нерідко приваблює безліч туристів.

Влада Сицилії посилила контроль за безпекою біля підніжжя вулкана. Зокрема, встановлено заборону наближатися до потоків лави ближче ніж на 50 метрів, а екскурсії наразі дозволені лише під керівництвом фахівців.

Нагадаємо, в Україні є активний вулкан, про який майже ніхто не знає. Він розташований поблизу села Старуня Івано-Франківської області.