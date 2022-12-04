На острові Ява тисячі людей утікали від хмари попелу після виверження вулкану: відео

Влада Індонезії оголосила найвищий рівень небезпеки для регіону на сході країни.

У неділю, 4 грудня, в Індонезії почалося виверження вулкана Семеру на острові Ява. Він викинув хмару попелу на 15 км у небо та змусив евакуюватися майже 2000 людей.

Про це повідомляє Reuters.

Влада Індонезії оголосила найвищий рівень небезпеки для регіону на сході країни.

Indonesian authorities evacuated people and issued their highest warning as a volcano erupted in an eastern region of Java island



- https://t.co/ax1r6cr5hHpic.twitter.com/uBFn8eBYVQ — PiQ  (@PriapusIQ) December 4, 2022

Наразі немає повідомлень про жертви в результаті виверження найвищого на острові вулкана Семеру. Однак 1 979 людей було переміщено в 11 притулків, а влада роздала маски жителям.



Semeru volcano has erupted on Indonesia's Java island, authorities have issued a maximum danger warning pic.twitter.com/Vamh1GpntS — My Truth Post (@my_truth_post) December 4, 2022

"Більшість доріг були закриті сьогодні вранці, зараз йде дощ з вулканічного попелу, який закрив вид на гори", — повідомив Reuters місцевий волонтер.

#Semeru volcanic eruption on Java island Sunday 04-Dec, spewing ash 1.5 km into the airpic.twitter.com/7wwByYcAzs — UkhrulPulse™ (@UkhrulPulse) December 4, 2022

Міністерство транспорту Індонезії заявило, що виверження не вплинуло на авіасполучення, але повідомлення про небезпеку було надіслано в два регіональні аеропорти.

A volcano erupted in Indonesia on Sunday spewing a cloud of ash 15 km into the sky and forcing the evacuation of nearly 2,000 people, authorities said, as they issued their highest warning for the area in the east of Java island. pic.twitter.com/kICdQcTa0w — DD India (@DDIndialive) December 4, 2022

Минулого року виверження Семеру призвело до загибелі понад 50 людей і евакуації тисяч людей.

Нагадаємо, зсув ґрунту, який стався після проливних дощів 26 листопада на острові Іскія в Італії, забрав принаймні вісім життів.

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