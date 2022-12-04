Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На острові Ява тисячі людей утікали від хмари попелу після виверження вулкану: відео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
30
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На острові Ява тисячі людей утікали від хмари попелу після виверження вулкану: відео

Фото: Associated Press

Влада Індонезії оголосила найвищий рівень небезпеки для регіону на сході країни.

У неділю, 4 грудня, в Індонезії почалося виверження вулкана Семеру на острові Ява. Він викинув хмару попелу на 15 км у небо та змусив евакуюватися майже 2000 людей.

Про це повідомляє Reuters. 

Влада Індонезії оголосила найвищий рівень небезпеки для регіону на сході країни.

Наразі немає повідомлень про жертви в результаті виверження найвищого на острові вулкана Семеру. Однак 1 979 людей було переміщено в 11 притулків, а влада роздала маски жителям.

"Більшість доріг були закриті сьогодні вранці, зараз йде дощ з вулканічного попелу, який закрив вид на гори", — повідомив Reuters місцевий волонтер.

Міністерство транспорту Індонезії заявило, що виверження не вплинуло на авіасполучення, але повідомлення про небезпеку було надіслано в два регіональні аеропорти.

Минулого року виверження Семеру призвело до загибелі понад 50 людей і евакуації тисяч людей.

Нагадаємо, зсув ґрунту, який стався після проливних дощів 26 листопада на острові Іскія в Італії, забрав принаймні вісім життів.

Читайте також:

Дата публікації
Перегляди
30
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація