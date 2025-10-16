На пам’ятнику з радянським танком у Словаччині з’явилися промовисті написи

Пам'ятник танку Т-34 у Словаччині / © із соцмереж

У селі Косорін в центральній частині Словаччини на постаменті пам’ятника, на якому встановлено радянський танк Т-34, з’явилися написи із засудженням росіян та прославленням Юрая Чинтули, який здійснив замах на вбивство прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо у травні 2024 року.

Про це повідомило видання Aktuality.

На пам’ятнику, встановленому на честь Словацького національного повстання хтось невідомий написав фарбою з балончика «Vivat Cintula» («Слава Чинтулі») та «Rus — gnus» («Росіяни — гидота»).

Працівники муніципалітету намагалися видалити написи з постаменту, використовуючи різні засоби для чищення, втім безрезультатно.

«Подивимося, чи зможемо ми це почистити, чи доведеться шліфувати поверхню каменю. Але це не коштуватиме сто євро», — прокоментувала староста Косоріна Дарина Морвайова.

Очільниця села сумнівається, що цей акт вандалізму було вчинено кимось із місцевих, і не може зрозуміти мотивацію вандала.

«Це, мабуть, знає лише він. Я не знаю, чи хтось у нашому селі схвалив би вчинок, який стався минулого року в Гандловій [замах на прем’єр-міністра Роберта Фіцо], хоча це недалеко від нас. Будь-яка нормальна людина засудила б це», — сказала вона.

Міністр внутрішніх справ із уряду Фіцо Матуш Шутай Ешток звинуватив у цьому інциденті «прихильників опозиції», які за його словами «відверто схвалюють замах на прем’єр-міністра».

«Вони написали на ньому [постаменті пам’ятника] вульгарні та ненависницькі повідомлення, топчучи пам’ять героїв, які віддали своє життя за свободу нашої країни», — додав він у дописі в соцмережі Facebook.

Як відомо, повстання у Словаччині під час Другої світової війни, на честь якого встановлено цей пам’ятник, було придушене військами нацистської Німеччини. Головною причиною невдачі повстання називають діяльність підконтрольних Москві партизан та зволікання частин Червоної армії з приходом на допомогу повсталим.

Як повідомлялося раніше, премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо 15 травня 2024 року поранили у місті Гандлова під час стрілянини у будівлі, де проходило засідання уряду.

За замах на вбивство словацького прем’єр-міністра затримали 71-річного Юрая Чинтулу, письменника з міста Левіце, який, як колишній співробітник приватної служби безпеки, цілком законно володів вогнепальною зброєю.

Нагадаємо, на початку жовтня цього року прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не поїхав на неформальну зустріч лідерів Європейського Союзу, яка відбулася у Копенгагені, пославшись на проблеми зі здоров’ям, пов’язані зі спробою його вбивства, яка сталася торік.