На парламентських виборах у Гренландії перемогла партія, що підтримує незалежність

Demokraatit та партія Naleraq, яка посіла друге місце, обидві виступають за незалежність від Данії.

На парламентських виборах у Гренландії, що відбулися 12 березня, найбільше голосів здобула правоцентристська партія Demokraatit. Вибори проходили на тлі заяв президента США Дональда Трампа про можливість встановлення контролю над островом.

Про це повідомляє AP.

Demokraatit та партія Naleraq, яка посіла друге місце, обидві виступають за незалежність від Данії, але розходяться в поглядах щодо темпів цього процесу. Naleraq наполягає на негайному розірванні зв’язків з Копенгагеном, тоді як Demokraatit віддає перевагу поступовим змінам.

Перед виборами фаворитами вважалися партія чинного прем’єр-міністра Mуте Егеде (Inuit Ataqatigiit) та Siumut— дві політичні сили, що довгий час домінували у політиці Гренландії. Проте вони несподівано опинилися на третьому та четвертому місцях.

Аналітики пов’язують результат із тим, що гренландці дедалі більше зосереджуються не лише на питанні незалежності, а й на реформах у сферах охорони здоров’я, освіти та соціальної політики.

"Який підхід до незалежності зрештою переможе, залежатиме від того, чи Demokraatit формуватиме коаліційний уряд і з ким саме", — зазначив керуючий директор Ініціативи з полярних досліджень і політики Дуейн Менезес.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп знову заявив про бажання приєднати Гренландію до Сполучених Штатів, пообіцявши острову мільярдні інвестиції, нові робочі місця та економічне зростання в обмін на приєднання до США.