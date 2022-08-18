На перемогу України чи на перемир'я із Путіним: політолог відповів, яку ставку зробить Захід

Російський політолог Дмитро Орєшкін вважає, що робити далі із війною в Україні буде вирішувати Захід, а не очільник Кремля Володимир Путін.

Політолог впевнений, що США та Британія будуть надалі активно постачати військове озброєння для ЗСУ, щоб Україна перемогла РФ на полі бою.

Таку думку російський політолог висловив на YouTube-каналі "Популярна політика".

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"Є дві умовні партії на Заході, які будуть вирішувати, що робити з війною. Вони, а не Путін. Якось одна партія домовиться з іншою, чи одна натисне на іншу і, відповідно, буде зроблений вибір: активізувати постачання зброї до України чи (піти на перемир'я із РФ - ред.). І я думаю, що на цій позиції стоїть Америка та Британія", - зазначив він.

Також, на думку Орєшкіна, Америка та Британія будуть воювати проти Росії Путіна і на інформаційнмоу фронті.

"Якщо ви (росіяни - ред.) впевнені, що США та Британія будуть воювати на вашому боці та підтримувати лендлізом, то повторяйте. Якщо ви впевнені, що у вас є заві 26 млн населення, то Бог вам у допомогу. Але лендліз піде в Україну. І 26 млн зайвих людей у РФ немає, і воювати, зокрема і на інформаційному фронті, США та Британія будуть проти путінської Росії. Путін приводить країну до катастрофи", - додав він.

Зауважимо, раніше політолог розповів, як на росіян вплинули останні події в Криму.

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