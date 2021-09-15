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На півдні Франції двоє людей зникли безвісти через сильну повінь

На півдні Франції двоє людей зникли безвісти через сильну повінь

Associated Press

Найбільше потерпає департамент Гар.

Двоє людей зникли безвісти, а ще одна отримала травми через сильну повінь на півдні Франції, яку спричинили потужні зливи.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 15 вересня.

Найбільше потерпає департамент Гар – там за шість годин випала двомісячна норма опадів. Затоплене центральне місто регіону. Автівки на вулицях буквально плавають у воді. З них витягли два десятки водіїв. У регіоні зафіксували 19 тисяч ударів блискавки. А в одному із сіл випав град діаметром чотири сантиметри. На місці працюють понад вісімсот рятувальників.

Нагадаємо, заливає водою також і Італію. На півдні країни шторм спричинив потужну повінь. Найбільше дісталося кільком містам на узбережжі Іонічного моря. Їх затопило, адже в регіоні випало більше метра опадів. Вулиці там перетворилися на бурхливі річки. Рятувальники витягли з води та багна півсотні застряглих автівок, а з них – і переляканих водіїв. 

Новини світу: на півдні Франції двоє людей зникли безвісти через сильну повінь

Новини світу: на півдні Франції двоє людей зникли безвісти через сильну повінь
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