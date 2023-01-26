На півдні Іспанії чоловік із мачете нападав на церкви: серед його жертв - священники

Іспанська прокуратура розслідує напад щонайменше на дві церкви як теракт.

Увечері в середу, 25 січня, невідомий зловмисник убив одну людину та поранив ще чотирьох щонайменше у двох церквах на півдні Іспанії. Чоловік, якого поліція затримала, використовував мачете.

Як повідомляє видання El País, від рук нападника один священик загинув, а ще один - поранений.

Напад на дві церкви в місті Альхесірас в південній провінції Андалусія підтвердили у поліції.

За словами одного з місцевих священників, невідомий чоловік прийшов до церкви і почав зривати речі з вівтаря. Коли тутешній священнослужитель спробував йому завадити, той накинувся на нього з мачете. Церковник намагався втекти, але зловмисник наздогнав його надворі.

Інший напад стався під час богослужіння в церкві неподалік.

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За інформацією іспанських ЗМІ, нападник був марокканського походження, хоча коли його затримали, при ньому не виявилося документів. Прокуратура розслідує напад як теракт.

Нагадаємо, того ж дня на півночі Іспанії поліція заарештувала 74-річного чоловіка, підозрюваного в тому, що в листопаді минулого року він надіслав кілька листів із легкими вибуховими речовинами в урядовий офіс, міністерство оборони та посольства України та США в Мадриді.

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