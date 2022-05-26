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На півдні Сербії вулиці міст потрощив град завбільшки як волоський горіх (фото, відео)

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На півдні Сербії вулиці міст потрощив град завбільшки як волоський горіх (фото, відео)

Фото: із соцмереж

У соцмережах очевидці публікують кадри потужної бурі, яка наробила лиха у сербських містах.

Увечері в середу, 25 травня, сильний шторм з грозою та градом обрушився на західні та південно-східні частини Сербії.

Про це повідомляє місцеве видання Pink, публікуючи фото та відео очевидців, які були налякані цією стихією.

У соцмережах оприлюднили фотографії, зроблені після грози, на яких видно наслідки сильних дощів та граду, які випали в окремих районах.

На одному зі знімків, яке було зроблено в околицях Бацької Паланки, видно, що вулиці міста вкриває град розміром з волоський горіх. Такі крижані кульки могли спричинити серйозні травми перехожим.

Потужна злива перетворювала вулиці на справжні річки, а вітер валив дерева, які, падаючи, подекуди перекривали дороги.

У виданні повідомили, що спершу сильна гроза з градом і блискавками обрушилася на північ країни.

Нагадаємо, раніше на заході Німеччини у містах Падерборн та Ліппштадт пронісся потужний буревій. Місцева влада повідомила про щонайменше 40 поранених, десять із яких отримали серйозні ушкодження. 

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