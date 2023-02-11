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На півдні Туреччини внаслідок землетрусів утворилась гігантська тріщина (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
6166
Час на прочитання
1 хв
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На півдні Туреччини внаслідок землетрусів утворилась гігантська тріщина (відео)

Фото: скриншот з відео

На місці розлому утворилися великі котловани.

На півдні Туреччини, у провінції Кахраманмараш, після потужного землетрусу 6 лютого з'явився величезний розлом землі. 

Відео опублікували на Facebook-сторінці TRT Haber.   

На кадрах видно велику лінію розлому у селі Тепехан Хатай, яке стало епіцентром землетрусів.

На дві частини розколовся оливковий гай. На місці утворилися великі котловани.

Нагадаємо, 6 лютого, у Туреччині та Сирії стався потужний землетрус. За останніми даними, кількість жертв у країнах збільшилася до 23 700 осіб. Водночас небезпечні підземні поштовхи тривають. Вже зафіксовано 1666 таких поштовхів.

У Туреччині з-під завалів врятували 10-денне немовля, яке провело там 90 годин.

Пошуково-рятувальні операції тривають. Багатьом постраждалим внаслідок землетрусу в Туреччині вдалося врятуватися завдяки соцмережам – люди змогли позначити своє місцеперебування через WhatsApp, Instagram і Twitter.

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Дата публікації
Перегляди
6166
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