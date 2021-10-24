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На північному сході Тайваню стався землетрус магнітудою 6,5

На північному сході Тайваню стався землетрус магнітудою 6,5

На північному сході Тайваню стався землетрус магнітудою 6,5

Місцеві ЗМІ повідомляють, що поштовхи тривали приблизно 10 секунд

У неділю, 24 жовтня, на північному сході Тайваню стався сильний землетрус - магнітуда землетрусу склала 6,5 балів.

Про це повідомляє місцеве видання "MatnNews" з посиланням на дані метеорологічного бюро Тайваню.

А Геологічна служба США дала більш низьку силу поштовхів в 6,2 бала. Землетрус вразив північний схід округу Ілан о 13:11 за місцевим часом і залягав на глибині 67 км.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що поштовхи тривали приблизно 10 секунд, а мешканці регіону відзначають, що вони були дуже потужними.

Землетрус був відчутний навіть в столиці острова - Тайбеї. Метро Тайбея було ненадовго закрито для перевірок, але незабаром після цього знову відкрилося. Державний енергетичний оператор острова повідомив, що мережа працює в штатному режимі.

Людей довелося евакуйовувати із приміщень. Достеменно про масштаби руйнувань ще не повідомляється, як і те, чи є поранені і загиблі. 

Тайвань регулярно потерпає від землетрусів, оскільки острів розташований недалеко від стику двох тектонічних плит. Одним із смертоносніших землетрусів в історії держави став вересневий у 1999 році. Тоді загинуло близько 2 400 людей. Тоді підземні поштовхи сягнули 7,6 бала за шкалою Ріхтера.

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