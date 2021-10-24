На північному сході Тайваню стався землетрус магнітудою 6,5

Місцеві ЗМІ повідомляють, що поштовхи тривали приблизно 10 секунд

У неділю, 24 жовтня, на північному сході Тайваню стався сильний землетрус - магнітуда землетрусу склала 6,5 балів.

Про це повідомляє місцеве видання "MatnNews" з посиланням на дані метеорологічного бюро Тайваню.

А Геологічна служба США дала більш низьку силу поштовхів в 6,2 бала. Землетрус вразив північний схід округу Ілан о 13:11 за місцевим часом і залягав на глибині 67 км.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що поштовхи тривали приблизно 10 секунд, а мешканці регіону відзначають, що вони були дуже потужними.

Землетрус був відчутний навіть в столиці острова - Тайбеї. Метро Тайбея було ненадовго закрито для перевірок, але незабаром після цього знову відкрилося. Державний енергетичний оператор острова повідомив, що мережа працює в штатному режимі.

Людей довелося евакуйовувати із приміщень. Достеменно про масштаби руйнувань ще не повідомляється, як і те, чи є поранені і загиблі.

Тайвань регулярно потерпає від землетрусів, оскільки острів розташований недалеко від стику двох тектонічних плит. Одним із смертоносніших землетрусів в історії держави став вересневий у 1999 році. Тоді загинуло близько 2 400 людей. Тоді підземні поштовхи сягнули 7,6 бала за шкалою Ріхтера.

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