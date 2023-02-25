На півночі Африки автобус з людьми впав в ущелину – 10 загиблих та понад три десятки постраждалих

Автобус впав в ущелину внаслідок дорожньо-транспортної аварії.
В Алжирі внаслідок падіння автобуса з людьми в ущелину загинули 10 осіб, ще 35 — постраждали.
Про це повідомляє Mangalorean.
"Десятеро людей загинули і ще 35 постраждали внаслідок падіння автобуса в ущелину на півночі Алжиру", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що дорожня аварія сталася у провінції Буйра на півночі Алжиру.
Президент Алжиру Абдельмаджид Теббун висловив співчуття сім'ям жертв ДТП.
Згідно зі статистичними даними Алжирського національного центру профілактики та безпеки дорожнього руху, понад 90% дорожньо-транспортних пригод в Алжирі сталися через людські помилки, зокрема недбалість водія. Іншими причинами ДТП є – поганий стан доріг і автомобілів, а також екологічні фактори.
Нагадаємо, у Південній Африці туристичний автобус зіткнувся з фургоном – загинули 20 людей.
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