Це не перший випадок в країні, який фіксували протягом останніх кількох місяців.
На птахофермі на півночі Франції виявили високопатогенний вірус пташиного грипу.
Про це з посиланням на місцеву владу повідомляє Reuters.
Зазначаєься, що спалах у Франції послідував за кількома спалахами на птахофабриках в Європі та Азії. Фахівці кажуть: це свідчить про те, що вірус швидко шириться.
Втім, спеціалісти мають ідентифікувати штам грипу. Крім того, слід знищити курчат та продезінфікувати ферму, аби запобігти поширенню вірусу.
До слова, в країгі протягом кількох останніх місяців в країні виявляли захворювання у дворової домашньої птиці, а також дикої птиці. Після цього влада вирішила заборонити тримання птахів на відкритих приміщеннях. Слід зауважити, що торік взимку було конфісковано понад 3 млн качок у південно-західному регіоні Франції. Там розводять качок, відомих виробництвом паштету фуа-гра.
Як повідомлялося, в японській префектурі Кагосіма підозрюють спалах пташиного грипу. Також раніше H5N1 виявили в інших країнах Азії та Європи. До цього спалах пташиного грипу був зареєстрований у префектурі Акіта. Там довелося знищити понад 140 тисяч птахів.
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