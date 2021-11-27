Це не перший випадок в країні, який фіксували протягом останніх кількох місяців.

На птахофермі на півночі Франції виявили високопатогенний вірус пташиного грипу.

Про це з посиланням на місцеву владу повідомляє Reuters.

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Зазначаєься, що спалах у Франції послідував за кількома спалахами на птахофабриках в Європі та Азії. Фахівці кажуть: це свідчить про те, що вірус швидко шириться.

Втім, спеціалісти мають ідентифікувати штам грипу. Крім того, слід знищити курчат та продезінфікувати ферму, аби запобігти поширенню вірусу.

До слова, в країгі протягом кількох останніх місяців в країні виявляли захворювання у дворової домашньої птиці, а також дикої птиці. Після цього влада вирішила заборонити тримання птахів на відкритих приміщеннях. Слід зауважити, що торік взимку було конфісковано понад 3 млн качок у південно-західному регіоні Франції. Там розводять качок, відомих виробництвом паштету фуа-гра.

Як повідомлялося, в японській префектурі Кагосіма підозрюють спалах пташиного грипу. Також раніше H5N1 виявили в інших країнах Азії та Європи. До цього спалах пташиного грипу був зареєстрований у префектурі Акіта. Там довелося знищити понад 140 тисяч птахів.

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