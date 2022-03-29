На півночі Італії аномальна посуха: громадян штрафуватимуть за марнування води

У деяких містечках оголосили обмежені норми споживання води.

Людям, які живуть у деяких містах на півночі Італії, загрожують штрафи за марнування води через аномальну посуху в регіоні.

У деяких містечках на півночі країни мерії оголосили граничні нормативи споживання води та встановили штрафи – до 500 євро.

Про це повідомляє The Guardian.

Цьогоріч зима в Італії була однією з найбільш посушливих за останні 65 років, опадів було на 80% за нормальні середні сезонні показники. На півночі країни місцями повноцінних опадів не було три місяці і більше. Так, у містечку Кварона кажуть, що дощу не було з 8 грудня. Рівень води у річці По досягнув мінімуму з 1972 року.

Мери міст у таких регіонах, як П’ємонт, Лігурія, Ломбардія та Трентіно, запровадили заходи щодо нормування води: починаючи від вимкнення фонтанів і нічних обмежень водопостачання до заборони на використання води для садів і присадибних ділянок, для миття автомобілів та наповнення басейнів.

У селі Бахардо, в провінції Лігурії, водопостачання перекрито з 20:00 до 8:00.

"Ця ситуація повинна змусити нас задуматися про зміну політики щодо управління водою по-іншому, особливо зі зміною клімату", - сказав Массімо Ньєро, мер Сізано-суль-Нева.

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