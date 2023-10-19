На півночі Молдови з'являться американські військові: що відбувається

Під час спільних навчань військові США та Молдови стрибатимуть із парашутами та стрілятимуть зі стрілецької зброї.

На території Молдови наступного тижня відбудуться військові навчання спільно із США.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони Молдови.

Навчання Aurochs Partner-2023 відбуватимуться на півночі Молдови від 25 до 31 жовтня. Маневри будуть проходити у навчальних центрах на базах авіаційного полку “Дечебал” у місті Меркулешти та мотострілецької бригади “Молдова” у Бєльцях.

Під час навчань військові США та Молдови стрибатимуть із парашутами та стрілятимуть зі стрілецької зброї.

Це вже вдруге за короткий час відбуваються спільні молдово-американські військові навчання.

Від 10 до 22 вересня у Молдові проходили багатонаціональні комбіновані військові навчання Scutul de Foc/Rapid Trident-2023. У них взяли участь близько 500 молдавських, румунських та американських військовослужбовців. У навчаннях відпрацьовували піхотні та артилерійські стрільби.

Окрім того, з 25 вересня до 13 жовтня на полігонах Національної армії Молдови пройшли навчання резервістів.

Нагадаємо, США та Молдова уклали угоду про відкритий повітряний простір. Відповідний документ підписали представники урядів двох країн.

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