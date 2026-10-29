На півночі Польщі знайшли невідомий дрон біля залізниці: деталі

Невідомий безпілотник знайшли біля залізниці в Польщі / © inpoland

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У Польщі поблизу залізничної колії, що веде до Ольштина, виявили невідомий безпілотник.

Про це передають польські ЗМІ.

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Дрон виявили у середу, 28 жовтня, в населеному пункті Коморово-Жулавське Вармінсько-Мазурського воєводства, що неподалік кордону з російською Калінінградською областю.

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Безпілотник перебував неподалік залізничної лінії, що веде до Ольштина. Місцевість навколо переважно сільськогосподарська — поблизу немає житлової забудови, лише поля.

За інформацією ЗМІ, апарат має чотири гвинти, обладнаний камерою та пристроєм для зберігання інформації. До нього також була прикріплена батарея.

Після виявлення безпілотника до роботи залучили спеціальні підрозділи поліції з Ольштина. Правоохоронці перевіряли пристрій на предмет можливої піротехнічної загрози. Також на місці працювали пожежники та сапери.

Згодом у поліції уточнили, що це цивільний дрон, який, імовірно, міг перебувати на цьому місці вже тривалий час. Поліція шукає власника безпілотника

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Наразі польські правоохоронці намагаються встановити, кому належить знайдений апарат і за яких обставин він опинився біля залізничної колії.

Наявність камери та пристрою пам’яті може допомогти під час з’ясування походження безпілотника.

Водночас польські ЗМІ не повідомляють про встановлений зв’язок знахідки з диверсією, шпигунством чи військовою діяльністю.

Раніше повідомлялося, що у Молдові у полі впав і вибухнув безпілотник.

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