На пляжах поширюється смертельна бактерія, що поїдає плоть

Пляж / © Pixabay

Влітку цього року в США зростає загроза інфекції, викликаної смертельними бактеріями Vibrio vulnificus, які поширюються у прибережних водах і річках. Кількість випадків захворювання вже досягає двозначних цифр, а смертельні випадки також зростають.

Про це пише видання Daily Mail.

Ці бактерії викликають некротизуючий фасциїт — тяжку інфекцію, що руйнує шкіру і тканини, змушуючи їх чорніти і відмирати. Лікування часто потребує тривалої хірургії або навіть ампутації кінцівок, аби врятувати життя хворого.

Зазвичай Vibrio vulnificus мешкає в теплих водах вздовж узбережжя Мексиканської затоки, але останнім часом бактерія все частіше виявляється у прибережних водах Північної Кароліни. Там з початку року зафіксували 59 випадків інфікування та одну смерть.

У Флориді цього року вже зареєстрували 16 випадків інфікування та п’ять смертей, а в Луїзіані — 17 випадків і чотири летальні випадки. Ці бактерії потрапляють в організм через відкриті рани під час купання або через вживання сирих чи недостатньо термічно оброблених морепродуктів, наприклад, устриць.

Експерти застерігають, що інфекція може викликати від легкої шлункової хвороби до небезпечних інфекцій ран, а у важких випадках — небезпечне зараження крові (сепсис), що загрожує життю.

Зростання кількості випадків пов’язують із підвищенням температури води. Vibrio vulnificus добре розвивається у воді з температурою від 20 до 35 градусів Цельсія. Зі зміною клімату теплі води поширюються далі на північ, що збільшує ризики зараження.

Вода, особливо у прибережних і змішаних солонуватих зонах, стає сприятливим середовищем для бактерій. Підвищена кількість опадів і повені також можуть переносити бактерії у прісні водойми, підвищуючи небезпеку для плавців та любителів морепродуктів.

За даними Луїзіанського департаменту охорони здоров’я, всі 17 інфікованих були госпіталізовані. У Техасі у 2019 році один чоловік втратив більшу частину шкіри на нозі через інфекцію після купання у водоймі.

За словами дитячого лікаря з Каліфорнії, доктора Алока Пателя, Vibrio vulnificus — це рідкісна, але дуже небезпечна бактерія, яка може швидко призвести до смерті, особливо у людей з ослабленим імунітетом.

У середньому бактерія вбиває 20% інфікованих, а у людей із проблемами імунної системи цей показник зростає до 30%. Якщо розвивається сепсис або некротизуючий фасциїт, ризик смерті сягне 70%.

Інфекція починається з рани, де бактерії швидко розмножуються, виділяючи токсини, що руйнують тканини та судини. Шкіра червоніє, потім темніє, утворюються пухирі та відкриті виразки. Якщо бактерії потрапляють у кров, розвивається сепсис, що швидко руйнує внутрішні органи.

Щоб врятувати хворого, потрібне термінове лікування — антибіотики, хірургічне видалення мертвих тканин та іноді ампутація уражених ділянок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що до 2050 року супербактерії можуть стати причиною мільйонів нових смертей у всьому світі, а економічні втрати сягнуть майже 2 трлн дол. щороку.