Світ
291
1 хв

На пляжі в Болгарії знайшли військовий безпілотник: що про нього відомо

У Чорному морі довгий час плавав безпілотник.

Руслана Сивак
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
На пляжі в Болгарії знайшли військовий дрон: що відомо

На пляжі в Болгарії знайшли військовий дрон: що відомо / © Twitter/Ministry of Defence

На узбережжі Чорного моря у Болгарії знайшли військовий безпілотник.

Про це повідомляє The Sofia Globe.

Літальний апарат з обламаними крилами та мушлями на корпусі виявили відпочивальники на пляжі Хармані поблизу міста Созополя. Вони одразу повідомили про знахідку екстрені служби.

Військовий безпілотник прибило до болгарського пляжу / © Twitter/Ministry of Defence

Військовий безпілотник прибило до болгарського пляжу / © Twitter/Ministry of Defence

Після прибуття поліція оточила територію. У Міністерстві оборони Болгарії заявили, що за станом безпілотника можна зробити висновок, що він пробув у воді кілька місяців. Походження апарата поки що невідоме.

Військовий безпілотник прибило до болгарського пляжу. / © Twitter/Ministry of Defence

Військовий безпілотник прибило до болгарського пляжу. / © Twitter/Ministry of Defence

Нагадаємо, раніше на узбережжі Болгарії вже знаходили військовий безпілотник. Дрон в селі Тюленово, ймовірно, пов’язаний з війною, яку Росія розв’язала проти України.

