На площі перед будівлею Європейського парламенту розгорнули 30-метровий український стяг (відео)

Цієї акцією учасники хотіли показати, що Україна - це європейська країна.
До Дня українського прапора, яке щорічно святкується 23 серпня, в Брюсселі розгорнули 30-метровий синьо-жовтий стяг.
Відео зі столиці ЄС опублікувало Радіо Свобода.
Величезний прапор розгорнули на площі перед Європейським парламентом. Також учасники акції, одягнені у вишиванки, заспівали гімн України та відому у всьому світі після 24 лютого пісню "Ой у лузі червона калина".
Цієї акцією учасники хотіли показати, що Україна - це європейська країна і її місце бути в Європейському союзі.
Нагадаємо, Україна 23 серпня святкує День Державного Прапора.
Читайте також:
- Верещук розповіла, чи очолить Міноборони
- Дмитро Кулеба прокоментував чутки про свою відставку
- Нардеп від партії "Слуга народу" потрапив у серйозну ДТП (фото)