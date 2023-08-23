На площі перед будівлею Європейського парламенту розгорнули 30-метровий український стяг (відео)

Цієї акцією учасники хотіли показати, що Україна - це європейська країна.

До Дня українського прапора, яке щорічно святкується 23 серпня, в Брюсселі розгорнули 30-метровий синьо-жовтий стяг.

Відео зі столиці ЄС опублікувало Радіо Свобода.

Величезний прапор розгорнули на площі перед Європейським парламентом. Також учасники акції, одягнені у вишиванки, заспівали гімн України та відому у всьому світі після 24 лютого пісню "Ой у лузі червона калина".

Цієї акцією учасники хотіли показати, що Україна - це європейська країна і її місце бути в Європейському союзі.

Нагадаємо, Україна 23 серпня святкує День Державного Прапора.

На площі перед будівлею Європейського парламенту розгорнули 30-метровий синьо-жовтий стяг

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