На пляж викинуло 200-кілограмову акулу – її паща була закривавленою: фото

В Іспанії на пляж одного з курортних міст викинуло 200-кілограмову акулу.
На півдні Іспанії на пляж Плайя-дель-Ріуете в Пуерто-де-Мазаррон викинуло 200-кілограмову акулу, в якої була закривавлена паща. Відпочивальники марно намагалися повернути двометрового хижака у море.
Про це пише The Telegraph.
Як розповіли очевидці, акула надто близько підпливла до берега і задихнулася на мілководді, тварина була "дезорієнтованою".
Свідки кажуть, що акулу бачили у цих місцях за кілька днів до її загибелі.
Акулу забрали з пляжу працівники муніципалітету і вивезли на сміттєзвалище для утилізації.
Як розповіли ветеринари, це була акула-мако – велика акула із родини оселедцевих акул.
Акула-мако може досягати до чотирьох метрів у довжину і важити 570 кілограмів. Цей вид поширений у тропічних водах від Карибського басейну та Атлантики до Індійського та Тихого океанів.
Міжнародний союз охорони природи класифікує цей вид як зникаючий. За оцінками вчених, чисельність короткоперих мако скорочується в усіх океанах, окрім південної частини Тихого океану.
Нагадаємо, акула вбила жінку наступного дня після її весілля.
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