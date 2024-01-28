На пляж викинуло 200-кілограмову акулу – її паща була закривавленою: фото

В Іспанії на пляж одного з курортних міст викинуло 200-кілограмову акулу.

На півдні Іспанії на пляж Плайя-дель-Ріуете в Пуерто-де-Мазаррон викинуло 200-кілограмову акулу, в якої була закривавлена паща. Відпочивальники марно намагалися повернути двометрового хижака у море.

Про це пише The Telegraph.

Як розповіли очевидці, акула надто близько підпливла до берега і задихнулася на мілководді, тварина була "дезорієнтованою".

Свідки кажуть, що акулу бачили у цих місцях за кілька днів до її загибелі.

Акулу забрали з пляжу працівники муніципалітету і вивезли на сміттєзвалище для утилізації.

200-кілограмова акула на одному з пляжів Іспанії / Фото: The Telegraph

Як розповіли ветеринари, це була акула-мако – велика акула із родини оселедцевих акул.

Акула-мако може досягати до чотирьох метрів у довжину і важити 570 кілограмів. Цей вид поширений у тропічних водах від Карибського басейну та Атлантики до Індійського та Тихого океанів.

200-кілограмова акула на одному з пляжів Іспанії / Фото: The Telegraph

Міжнародний союз охорони природи класифікує цей вид як зникаючий. За оцінками вчених, чисельність короткоперих мако скорочується в усіх океанах, окрім південної частини Тихого океану.

Нагадаємо, акула вбила жінку наступного дня після її весілля.

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