На пляжі у Сочі жорстоко побили білоруського самбіста, який фотографувався з Лукашенком: відео

Працівники сочинського пляжу "Фрегат" побили 23-річного парубка з Мінська, який займався самбо, працював у хокейному клубі “Динамо” і має фото з білоруським диктатором.

У неділю, 3 липня, під час відпочинку на пляжі російського міста Сочі 23-річний білорус Микита Гараєв заступився за молодших сестер, які частували людей кавуном, і потрапив “під роздачу” від місцевих працівників. З місця інциденту парубка доставили до реанімації.

Бійка між молодим чоловіком та працівниками пляжу “Фрегат” потрапила на відео, яке опублікували російські Telegram-канали.

У підписі до знятих кадрів йдеться, що працівники пляжу грубо звернулися до двох дівчаток віком 6 та 14 років. За них заступився старший брат Микита, а коли троє робітників намагалися його відштовхнути, почалася бійка.

На допомогу пляжникам прийшли ще десятеро людей з палицями і прутами. Після бійки до білоруса довелося викликати швидку.

Як повідомляє видання “Наша Ніва”, потерпілим внаслідок бійки виявився 23-річний Микита Гараєв, який у минулому займався самбо і навіть був чемпіоном Мінська.

Також читайте У російському місті Сочі смерч зруйнував кафе на узбережжі: відео

Його батько виступав у 2021 році у складі хокейної збірної Гомельської області, коли вона грала проти команди білоруського диктатора Лукашенка, і був визнаний найкращим гравцем своєї команди. Після цього його син зміг сфотографуватися із самопроголошеним президентом .

На той момент Гараєв працював у мінському "Динамо", команді КХЛ, але незабаром "опустився" на рівень нижче - в молодечненське "Динамо", яке виступає в чемпіонаті Білорусі.

За інформацією білоруського видання, Гараєв стежив за соцмережами своїх колег і писав на них характеристики для керівництва. Він також збирав інформацію про вболівальників хокейного "Динамо", які почали бойкотувати матчі через політичну ситуацію.

Нагадаємо, відомий американський актор Вілл Сміт вдарив в обличчя просто на сцені свого колегу – Кріса Рока. А все через те, що актор невдало пожартував про дружину Сміта – Джаду.

Читайте також: