"Вухо практично звисало": на пляжі у США дикий койот спотворив обличчя трирічної дівчинки (фото)

Дитина бореться з емоційними наслідками нападу тварини.

На пляжі у США дикий койот напав на трирічну Елоді Льюїс з південного Лондона і пошматував її обличчя. У результаті чого дівчинці знадобилася хірургічна операція для відновлення пошматованого вуха.

Про це пише Metro.

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Мама Елоді Меган відвела своїх дітей на пляж Норт-Херринг-Коув, де і сама бувала в дитинстві. Вона сказала, що родина вирішила дивитися на небо, поки сонце сідає. Елоді також лежала на пляжі і була в кілька футів від дорослих, аж раптом вони почули її крик.

"Мій чоловік був там за два кроки і крикнув койот, щоб той пішов, і він трохи відступив", - пригадує жінка.

Меган думала, що це собака, доки доньку не посадили до автівки і не побачили, що на її обличчі кров. На віддаленому пляжі не було мобільного сигналу, і сім'ї довелося їхати вгору дорогою, щоб викликати швидку допомогу, але до найближчої лікарні була година їзди.

"Її вухо практично звисало. Воно було повністю спотворено, на обличчі і шиї у неї були порізи", - зазначає матір.

У лікарні дівчинці дали препарат для знеболення, а пластичний хірург зробив операцію. Наразі у неї на шиї залишився шрам, але лікареві "вдалося вилікувати вухо, зібрати чотири частини разом".

Хоча фізичні травми Елоді гояться добре, вона все ще намагається впоратися з емоційними наслідками. Мати ж побоюється, що Елоді може так і не зрозуміти, що дійсно сталося. Крім того, дитина почала боятися темряви.

Сім'я організувала збір коштів для покриття медичних рахунків. Адже побоюється, що страховка може не оплатити величезний медичний рахунок - до 35 000 доларів.

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"Я боюся, що нам доведеться повторно закладати наш будинок, це більше, ніж наші заощадження. Ми жодним чином не зможемо його заплатити", - каже британка.

Мама також нарікає на відсутність попереджувальних знаків і захисних заходів навколо пляжу, де, припускає, було кілька нападів койотів за останні кілька років.

"Вони знають, що була проблема з койотами, але там не було вивісок або чогось подібного. Після нападу на Елоді вони повісили на пляжі знаки, що попереджають людей про койота", - додає Меган.

Нагадаємо, тримісячну дівчинку знайшли мертвою у ліжку, після того, як на неї вночі напав собака у будинку в маленькому містечку Клешмор на заході Вотерфорда, що в Ірландії. Виявила померлу дівчинку тітка, яка вранці пішла перевірити її сон.

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