На полігонах Білорусі кілька днів тривають посилені тренування і почастішали навчання висадження десанту: деталі

У Білорусі на одному з полігонів три дні поспіль тривають посилені військові тренування.

У Білорусі на полігоні "Брестський" 38 одшбр (Брестський район) від понеділка, 1 серпня, відбуваються посилені тренування.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

За даними спостерігачів, посилено тренувалися військові на полігоні увечері 3 серпня від 21:30 до 23:30. Крім того, аналогічні тренування були 2 серпня від 20:00 до 21:30, а також 1 серпня о 16:00.

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Слід зауважити, що військові навчання на цьому полігоні було продовжено до 6 серпня. До слова, Брестський полігон розташований майже за 40 км від кордону України та близько 30 км від кордону з Польщею

Крім того, "Беларускі Гаюн" повідомляє, що минулої доби на аеродромі "Ліда" зафіксували активність Мі-8 ВПС РБ, з якого проходила висадка десанту о 07:00, 08:45, 09:15, 10:00, 11:20.

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Так, ще 26 липня повідомлялося, що окрім почастішання стрільб у Білорусі активізувалися тренування з висадки десанту з вертольота на Бобруйскому аеродромі (Могилівська область) та на Брестському полігоні (Брестський район, Брестська область). Водночас повної впевненості, що там тренуються і ЗС РФ, поки що немає.

Також зазначається, що вдень 3 серпня на трасі М8 у Шкловському районі, Могилівської області, у напрямку Орша Вітебської області рухалися 6 УАЗів 2206 ЗС РБ, на одному з яких був напис "Прикордонна служба".

На трасі трасі Р17 у напрямку Бреста рухалась колона ЗС РБ: понад 15 вантажних машин (МАЗи, Урали, УАЗи 2206) та 2 автобуси МАЗ.

А надвечір на трасі М1 у напрямку Барановичі-Брест помітили тентовий МАЗ ВС РБ із ящиками із фанери.

Нагадаємо, у Рівненській області розробили план евакуації людей у разі нападу Білорусі.

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