На полігоні у Польщі на бійців наїхав гусеничний автомобіль — командування повідомило про наслідки

Інцидент стався у Центрі бойової підготовки Дравсько. На місце події прибули два вертольоти.

На польському полігоні в Дравско-Поморському стався нещасний випадок: гусенична машина наїхала на двох військових. Один із них загинув.

Про це повідомляє PolskeRadio24 з посиланням на заяву військової поліції.

Як розповів Яцек Пйотровський з 1-ї варшавської бронетанкової бригади, інцидент стався близько 8.50 у Центрі бойової підготовки Дравсько. На місце події прибули два вертольоти.

За словами представників з військової поліції в Щецині, один із постраждалих помер внаслідок аварії. Іншого реанімували та доправили до лікарні гелікоптером.

"Навчання проходили в рамках нашої базової підготовки. Хочу наголосити, що це не було частиною навчань Dragon-24, Steadfast Defender чи Brilliant Jump", - підкреслив Яцек Пйотровський.

Нагадаємо, 28 лютого російські пропагандисти підтвердили завдавання удару двома ракетами HIMARS по місцю збору особового складу російської армії в місті Оленівка на Донеччині під час нагородження. Остаточна кількість загиблих невідома.

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