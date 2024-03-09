На польсько-білоруському кордоні впала невідома повітряна куля: що це було

Це не перший випадок, коли чужа повітряна куля приземляється на території Польщі, наголошують ЗМІ.

Біля кордону з Білоруссю, а саме біля Соколки на Підляшші знайшли повітряну кулю. За інформацією ЗМІ, об'єкт використовувався для контрабанди.

Про це повідомляє RMF FM із інформацією на прикордонників.

За даними прикордонників, на повітряній кулі було прикріплено близько 20 пачок сигарет. Знахідку вже оточили прикордонники.

Зазначається, що ц е не перший випадок, коли чужа повітряна куля приземляється на території Польщі. Минулого тижня, у неділю (3 березня), біля села Кервік впала метеорологічна куля. Того ж дня повітряну кулю знайшли у селі Гарш на Мазурах. А у понеділок виявили літаючий апарт в полі поблизу Мілакова. Усі ці предмети були погодними кулями. Вони прилетіли з Кенігсберзької області (колишня Калінінградська область - ред.)

Як раніше інформували у Польщі, Білорусь намагається налагодити діалог для "відбілювання" свого іміджу.

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