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На польсько-українському кордоні розблокували один із пунктів пропуску

На польсько-українському кордоні розблокували один із пунктів пропуску

Пункт пропуску / Фото: Держприкордонслужба України

У Польщі розблокували один пункту пропуску на кордоні з Україною.

Польські фермери 10 лютого розблокували рух вантажівок у пункті пропуску "Шегині-Медика" на кордоні з Україною. 

Про це повідомляє ДПСУ.   

За отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща інформацію, сьогодні о 11:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску "Шегині-Медика".
 
Там також додали, що на вʼїзд до України очікують 220 вантажівок. Оформлення та пропуск транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Водіїв та перевізників просять врахувати цю інформацію під час планування своїх перевезень.

Нагадаємо, польські фермери продовжують блокування деяких пунктів пропуску на кордоні з Україною - "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне".

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