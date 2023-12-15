На польському кордоні збили трьох українських водіїв: подробиці від МЗС 

Українське Міністерство закордонних справ підтверджує інформацію про те, що 14 грудня на польсько-українському кордоні польський водій наїхав на трьох громадян України. Вони отримали незначні травми.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі "РБК-Україна".

За його словами, потерпілі українські водії отримали незначні травми. Вони отримали медичну допомогу на місці, їх не шпиталізували. Водія автомобіля на польській реєстрації, який скоїв наїзд, затримала поліція.

Речник українського міністерства повідомив, що на місце ДТП одразу вирушив український консул. Розпочалися слідчі дії.

"Наші консули взаємодіють із польськими правоохоронцями задля з‘ясування усіх обставин інциденту. Тримають питання розслідування на контролі", - повідомив Ніколенко.

Зазначається, що постраждалі українські водії вчора, 14 грудня, пройшли оформлення на кордоні і разом зі своїм автотранспортом повернулися до України.

Нагадаємо, напередодні журналіст Євген Плінський опублікував відео з місця інциденту на заблокованому кордоні у пункті пропуску "Рава Руська - Гребенне", де польський водій наїхав на трьох українців.

Читайте також: