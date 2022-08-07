На полях Фінляндії гниють два мільйони кілограма полуниці через війну в Україні

Раніше близько 70% сезонних робітників на збирання ягід приїжджали з України.

До двох мільйонів кілограмів полуниці (суниці садової) цього року залишились гнити на полях Фінляндії. Ягоди не зібрали через нестачу робочої сили.

Про це повідомляє агро-портал Seeds.

"Війна внесла корективи в процес сезонної трудової міграції і фінські ягідники зазнали суттєвих збитків. Фермерам довелося оперативно шукати нових працівників. Загалом на плантаціях залишились незібраними 10-15% суниці садової, а це близько двох мільйонів кілограмів", - зазначено у джерелі.

Йдеться про ферму Alanteen Tila у Пайміо. Тут щороку вирощують 250 тонн суниці садової. Незібраною залишилась близько чверті урожаю, а саме 50-60 тонн.

“Усе літо ми шукали робочу силу, як збирачів, так і продавців, і я чув, що багато підприємців говорили, як важко було знайти співробітників”, – розповів генеральний директор Alanteen Tila Аарні Аланне.

Утім, за словами директора фінської Асоціації садівників та ягідників Мііка Іломякі, ситуація не є критичною, адже фермерам по всій країні вдалося зібрати більш ніж 85-90% урожаю.

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