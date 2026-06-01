На популярному курорті 8-футова акула напала на чоловіка просто біля берега

На Гаваях акула напала на чоловіка біля популярного пляжу Кромвеля у Гонолулу. Постраждалий зміг самостійно дістатися берега, після чого його госпіталізували з тяжкими травмами ніг.

Про це повідомляє Daily Star.

Інцидент стався вранці в суботу, близько 6:30 за місцевим часом. 38-річний чоловік перебував у воді біля пляжу в районі Каїку, коли на нього напав хижак. Очевидець викликав службу 911, а медики надали постраждалому допомогу просто на пляжі та доправили його до лікарні.

За даними екстрених служб, чоловік дістав серйозні поранення нижніх кінцівок. Оновленої інформації про його стан наразі немає.

Після нападу рятувальники Honolulu Ocean Safety попередили відпочивальників про небезпеку. За їхніми даними, поблизу зони для купання і серфінгу помітили агресивну акулу завдовжки приблизно 1,8–2,4 метра.

На пляжі встановили попереджувальні знаки та підняли червоні прапори. Відвідувачам рекомендували не заходити у воду до окремого повідомлення.

Пізніше рятувальники також повідомили про двох агресивних акул завдовжки близько 2,4 метра в районі Ала-Моана-Боулз біля острова Меджик-Айленд.

Нагадаємо, раніше у водах Великого Бар’єрного рифу в Австралії акула смертельно травмувала 39-річного рибалку, який пірнав разом із друзями поблизу узбережжя штату Квінсленд.

Також біля острова Роттнест в Австралії велика біла акула смертельно атакувала 38-річного чоловіка під час підводного полювання.

