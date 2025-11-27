На популярному пляжі акула пошматувала пару: жінка загинула, чоловік у критичному стані

Акула. / © Credits

На популярному пляжі в Австралії, у Національному парку Крауді-Бей, акула напала на пару. Жінка загинула на місці трагедії, а чоловік отримав серйозні поранення.

Про це повідомляє Sky News.

Інцидент стався зранку 27 листопада на пляжі Кайліс, яке є популярним місцем для серфінгу. За даними поліції, вони рано-вранці прибули на плавання. О 06:30 про нещасний випадок необхідні служби повідомив випадковий перехожий на пляжі.

Зазначається, що жінка, якій було близько 20 років, померла на місці події. Її особу поки що не встановлено. 20-річного чоловіка доставили вертольотом до лікарні у критичному стані. Його стан важкий, але стабільний.

У поліції розповіли, що перша допомога, надана перехожим, могла запобігти подвійній смерті.

“Перехожий на пляжі наклав імпровізований джгут на ногу чоловіка. Це, очевидно, потенційно врятувало йому життя та дозволило парамедикам швидкої допомоги Нового Південного Уельсу дістатися до нього та надати першу допомогу”, - розповів головний інспектор поліції Тімоті Бейлі сказав:

Офіцер не надав жодних додаткових подробиць щодо поранень чи обставин нападу.

Експерти кажуть, що акула рідко нападає на понад одну людину.

“Це дуже незвично. Окремі напади акул трапляються рідко. А напади акул на двох людей однією особою не є чимось нечуваним, але це дуже рідко. Іноді молодші акули менш розсудливі та можуть помилятися. Там, де акули перебувають близько до колоній тюленів та місць годування, ймовірність нападу вища”, - розповів директор програми дослідження акул Університету Флориди Гевін Нейлор.

