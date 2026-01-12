На популярному пляжі знайшли п’ять людських голів, підвішених на мотузках (моторошне фото)

Поліція / © Getty

На популярному туристичному пляжі в Еквадорі виявили п’ять відсічених людських голів, підвішених на мотузках, що стало черговим моторошним проявом насильства з боку наркокартелів.

Про це повідомляє видання The Sun.

Поліція виявила тіла на пляжі Пуерто-Лопес на південному заході Еквадору. Відсічені голови були підвішені на мотузках, закріплених на дерев’яних стовпах, поруч з попереджувальним знаком, спрямованим, ймовірно, на групу людей, які нібито шантажували місцевих рибалок. За оцінками правоохоронців, цей акт був здійснений злочинною організацією як пряма погроза її суперникам.

Місцеві правоохоронці зазначають, що наркоторговці часто залучають рибалок та їхні човни для перевезення наркотиків. Після виявлення тіл поліція значно посилила контроль і патрулювання в Пуерто-Лопес.

Конфлікти між наркокартелями у провінції Манабі загострилися останніми місяцями через боротьбу за територію та контроль над постачанням наркотиків. Уже запроваджено надзвичайний стан у дев’яти з 24 провінцій Еквадору, включно з Манабі.

2025 рік став найкривавішим в історії Еквадору: зареєстровано понад 9 тисяч убивств. Місцеві в’язниці фактично контролюють банди, а ворожі групи влаштовують жорстокі «середньовічні» страти, повішення тіл на мостах і численні бійні. У квітні того ж року озброєні люди в маскувальній формі атакували глядачів на північному заході країни, розстріляли 12 осіб на півдні країни, а пізніше в Гуаякілі вбили щонайменше 22 людей у сутичках між суперниками.

Торік у січні озброєні люди в масках увірвалися до телевізійної студії, погрожуючи ведучому в прямому ефірі та змушуючи його зачитати попередження поліції.

Міністерство закордонних справ Великої Британії радить утриматися від усіх, крім критично необхідних поїздок до Манабі та ще шести регіонів країни через постійну небезпеку.

Географічне розташування Еквадору, який межує з Перу та Колумбією, робить його важливим транзитним пунктом для наркотиків на шляху до Північної Америки та Європи. Банди, які раніше займалися лише вимаганням і місцевим ринком наркотиків, від 2020 року активно розширюються, звільняючи ув’язнених і примушуючи інших виконувати накази під загрозою смерті.

За даними берегової охорони, 90% контрабанди виходить через порт Гуаякіль, який став епіцентром боротьби між картелями і армією та останнім притулком сотень жертв насильства. Місцевий капітан поліції описав ситуацію як «цвинтар з людськими частинами тіл, розкиданими скрізь».

У сусідньому місті Дуран, де 2023 року було вбито понад 400 людей, на вулицях видно графіті банди Los Tiguerones з написом «Бог, Мир, Свобода».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кортеж президента Еквадору Даніеля Нобоа атакувала група з близько 500 осіб, коли він прямував до провінції Каньяр.