На популярних курортах Європи поширюється небезпечний вірус: що потрібно знати туристам

Комар

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У розпал літнього туристичного сезону в Європі медики попереджають про зростання кількості випадків вірусу Західного Нілу. Інфекцію переносять комарі, а вакцини чи спеціального противірусного лікування для людей наразі не існує.

Про це пише Daily Star.

У Всесвітній організації охорони здоров’я зазначають, що зміни клімату створюють сприятливі умови для поширення небезпечної інфекції.

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Регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Генрі Клюге наголосив, що підвищення температури та довші літні сезони дозволяють комарам швидше розширювати ареал поширення вірусу.

«Вірус Західного Нілу не є новою загрозою, але умови, які сприяють його поширенню, швидко змінюються. Підвищення температури та довше літо дають комарам більше часу і території для поширення цього вірусу», — заявив Клюге.

Де вже зафіксували нові випадки

Найбільше випадків зараження наразі реєструють у країнах Південної Європи. За останніми даними, у Греції підтверджено 21 випадок інфікування, а в Італії — також 21 випадок у 17 різних районах.

Фахівці нагадують, що найбільша активність комарів, які можуть переносити вірус, спостерігається від липня до вересня.

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За інформацією ВООЗ, у 70–80% інфікованих людей симптоми взагалі не проявляються. Якщо ж захворювання розвивається, можливі:

підвищена температура;

сильний головний біль;

втома;

біль у м’язах;

нудота або блювання;

висип;

збільшення лімфатичних вузлів.

У рідкісних випадках вірус може уражати центральну нервову систему та спричиняти тяжкі неврологічні ускладнення.

«Приблизно в одного зі 150 інфікованих розвивається тяжка форма захворювання, яка уражає центральну нервову систему та може становити загрозу для життя», — наголосив Ганс Генрі Клюге.

Як захиститися від укусів комарів

Медики рекомендують туристам дотримуватися простих заходів профілактики:

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уникати перебування на відкритому повітрі на світанку та в сутінках;

носити світлий одяг із довгими рукавами та штанами;

користуватися репелентами;

встановлювати москітні сітки на вікнах і дверях;

за можливості спати у приміщеннях із кондиціонером або вентилятором.

Фахівці радять не зволікати з медичною допомогою, якщо після укусу комара або повернення з регіонів, де циркулює вірус Західного Нілу, з’явилися висока температура, висип, сильний головний біль або скутість шиї.

Нагадаємо, в Демократичній Республіці Конго зафіксовано 2536 випадків зараження та 1033 смерті від вірусу Ебола. Спалах, викликаний рідкісним штамом Бундібуджо, розпочався у східних регіонах у середині травня. Поширенню сприяють заворушення, напади на клініки та дефіцит медикаментів. Для цього штаму немає затверджених вакцин. У сусідній Уганді ситуацію вдалося стабілізувати.

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