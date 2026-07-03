На популярних пляжах раптово заборонили купатися: причина шокує

Пляж / © pexels.com

Реклама

Напередодні святкування Дня незалежності США влада Нью-Йорка та Нью-Джерсі закликала людей утриматися від купання на низці популярних пляжів.

Про це пише Daily Mail.

Фахівці зазначають, що підвищений рівень ентерококів може свідчити про наявність інших небезпечних патогенів. Особливо високий ризик зараження існує для дітей, людей похилого віку та осіб зі зниженим імунітетом.

Реклама

У Нью-Йорку попередження діють одразу на кількох пляжах у Брукліні, Квінсі та Бронксі, де результати аналізів показали перевищення допустимих норм.

Зокрема, на приватному пляжі Sea Gate 42nd у Брукліні концентрація бактерій перевищила міський норматив більш ніж удвічі.

Одні з найгірших показників зафіксували на пляжі Douglaston Manor у Квінсі, де рівень ентерококів раніше перевищував допустиму норму приблизно у 13 разів.

У штаті Нью-Джерсі попередження отримали пляжі Windward Beach, Cedar Bridge Manor Park, Summit Avenue Beach та Cedar Point, де також зафіксували перевищення встановлених норм безпеки.

Реклама

Чому вода стала небезпечною

Експерти пояснюють, що джерелами забруднення можуть бути:

відходи домашніх і диких тварин;

несправні каналізаційні та септичні системи;

зливові стоки, які після опадів змивають забруднювачі у водойми.

Додатковим фактором стала сильна спека, що охопила північний схід США. Високі температури та інтенсивне сонячне випромінювання створюють сприятливі умови для швидкого розмноження бактерій у воді та навіть у прибережному піску.

Які небезпеки для здоров’я

Медики попереджають, що контакт із забрудненою водою може спричинити:

діарею;

блювання;

біль і спазми в животі;

інфекції при потраплянні води на відкриті рани чи порізи.

Фахівці також застерігають, що ситуація могла погіршитися після останніх лабораторних досліджень через аномальну спеку.

Реклама

Місцева влада рекомендує перед поїздкою на пляж перевіряти актуальні повідомлення про якість води та не заходити у воду там, де діють офіційні попередження.

Водночас Агентство з охорони довкілля США (EPA) радить навіть не занурювати голову у воду на таких пляжах, уникати ковтання води, не допускати її потрапляння на відкриті рани та обов’язково мити руки після контакту з піском. Це допоможе мінімізувати ризик зараження до моменту, коли результати нових аналізів підтвердять безпечність води.

Нагадаємо, у 16 штатах США різко погіршилася якість повітря через смог, приземний озон та дим від лісових пожеж. Національна метеорологічна служба закликала людей обмежити перебування на вулиці, тримати вікна зачиненими та уникати фізичних навантажень. Особливо небезпечно це для дітей, літніх людей та хворих на астму чи серцеві захворювання.

Новини партнерів