На популярному гірськолижному курорті у Туреччині лавина накрила спортсменів нацзбірної — деталі

Рятувальникам вдалося знайти чоловіка, який опинився під шаром снігу. Проте він помер у лікарні.

На гірськолижному курорті Ерзурум Паландокен у Туреччині, що неподалік кордону з Вірменією, зійшла снігова лавина. Стало відомо про загиблу людину.

Про це повідомляє TRT Haber.

Четверо спортсменів національної збірної Туреччини із дзюдо, які тренувалися на горі, отримали поранення, повідомив губернатор провінції Ерзурум Мустафа Чіфтчі.

Рятувальники знайшли одного з чоловіків, надавши йому невідкладну допомогу. Вони доставили потерпілого до реанімації, де він згодом помер попри зусилля лікарів. Інші постраждалі перебувають у медзакладі. Їхній стан задовільний.

Серед спортсменів, яких накрила лавина, був брат-близнюк загиблого. Він не постраждав.

Як зазначає інформаційне агентство DHA, загиблий та всі постраждалі були спортсменами національної збірної Туреччини із дзюдо, які не вперше тренувалися в Паландокені.

За фактом події розпочато розслідування.

Нагадаємо, у Карпатах зійшли три снігові лавини. Поблизу гори Брескул туристам порадили утриматися від походів.

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