На пороховому заводі в російській Казані стався вибух / © ASTRA

У Кіровському районі Казані (РФ) на державному пороховому заводі стався вибух. Відомо, що троє людей дістали поранення. Через вибух на території заводу частково обвалилася будівля.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Вибух в Казані — подробиці

За попередньою інформацією, вибух мав техногенний характер. У пресслужбі очільника Татарстану уточнили, що під час надзвичайної ситуації на заводі спрацювала система скидання тиску. Внаслідок інциденту на об’єкті зафіксовано обвал.

Наразі відомо про трьох постраждалих, стан яких уточнюється. На місці події працює спеціальна комісія, яка встановлює причини та обставини виникнення вибуху.

Що відомо про пороховий завод в Казані

Як повідомляють російські ЗМІ, Казанський пороховий завод є стратегічним об’єктом оборонно-промислового комплексу РФ та входить до переліку системоутворювальних підприємств країни. Завод спеціалізується на виготовленні порохів для стрілецької зброї, авіаційної, морської та артилерійської зброї, а також систем ближнього бою. Підприємство було засноване у XVIII столітті та є одним із найстаріших у своїй галузі.

Нагадаємо, українські військові продовжують знищувати протиповітряну оборону РФ. Під удар потрапили стратегічні об’єкти в окупованому Криму, Бєлгородській області та на ТОТ Луганської області.

Раніше ми писали, Сили оборони України провели масштабну операцію, застосувавши крилаті ракети SCALP та дрони для знищення баз російських безпілотників. У Генштабі ЗСУ розкрили деталі ударів по Донецькому аеропорту та складах у двох областях.