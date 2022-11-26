"На порозі нова хвиля мобілізації": Арестович пояснив зустріч Путіна з "матерями мобілізованих"

Перед новою хвилею призову в РФ очільник Кремля хотів продемонструвати, що з попередньою нібито все добре.

Зустріч президента Росії Володимира Путіна з "матерями мобілізованих" – це сигнал великих проблем з мобілізацією та може означати нову хвилю призову.

Таку думку радник Офісу президента Олексій Арестович висловив російському опозиціонеру, юристу Марку Фейгіну.

"Це бажання говорити від імені народу в цьому випадку торкнулося проблем мобілізації. Це означає, що сигнал про неблагополучність мобілізації і неблагополучність того, що відбувається з мобілізованими, досягли такого рівня в Кремлі, що їх неможливо ігнорувати, і вийшов їх вирішувати особисто великий вождь. Тому що до цього він міг відбріхуватися і звалити все на Міністерство оборони", – пояснив Арестович.

"Якщо знадобився вождь, значить сигнали вкрай неблагополучні. Крім того, це може означати, що на порозі нова хвиля мобілізації, і треба показати, що з попередньою все добре", – зауважив радник ОП.

Нагадаємо, напередодні Путін зустрівся з групою нібито матерів мобілізованих. Серед 17 запрошених жінок були прокремлівські функціонерки та активістки. Одній із таких матерів, яка втратила сина у війні, російський диктатор сказав: "Ваш син жив. І його мета досягнута. Це означає, що він із життя не дарма пішов".

Нова хвиля мобілізації в РФ

Аналітики зі США повідомили, що в Росії у грудні оголосять ще одну хвилю мобілізації.

За оцінками військового експерта Олега Жданова, там можуть мобілізувати до 2 млн осіб та навіть запровадити воєнний стан. Експерт сказав, що це буле проблемою для українських захисників, проте некритичною.

Фейгін вважає, що Путін справді може оголосити взимку нову хвилю мобілізації, проте він лише погіршить ситуацію, і це не вирішить нічого у виконанні воєнних завдань.

Водночас за оцінками британської розвідки, родичі мобілізованих росіян дедалі частіше виходитимуть на протести у зв’язку з поганими умовами служби та великими втратами на фронті.

Завершення війни, мобілізація в Росії та "м'ясні" хвилі в Бахмуті – Олександр Коваленко

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